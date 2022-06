Manè: «Il 60-70% dei senegalesi vogliono che lasci il Liverpool» (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole di Sadio Manè che aprono all’addio al Liverpool: «Farò quello che vogliono i miei tifosi senegalesi» Intervistato da Mansour Loum, Sadio Manè ha parlato del suo futuro, aprendo all’addio al Liverpool. Di seguito le sue parole. «Il 60%-70% dei senegalesi vuole che lasci il Liverpool? Farò quello che vogliono. Presto vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole di Sadioche aprono all’addio al: «Farò quello chei miei tifosi» Intervistato da Mansour Loum, Sadioha parlato del suo futuro, aprendo all’addio al. Di seguito le sue parole. «Il 60%-70% deivuole cheil? Farò quello che. Presto vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

