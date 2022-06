Le più belle canzoni di Lucio Dalla: L’Anno Che Verrà, Com’è Profondo Il Mare, Caruso e tante altre (Di venerdì 3 giugno 2022) Scegliere quali siano le più belle canzoni di Lucio Dalla significa litigare con una redazione intera, perché la lezione che ci ha lasciato il sommo cantautore bolognese ha sempre quel che di trascendentale, poetico, urbano e malinconico da diventare un bene da custodire gelosamente. Il cantautorato contemporaneo deve tutto a lui e alla sua capacità di raccontare il mondo con la metafora e con la pancia, senza mai essere banale. L’Anno Che Verrà (1978) L’Anno Che Verrà è inevitabilmente il brano che passa per il cuore e la bocca di tutti quando s’approssima un nuovo anno. Dalla la scrisse per il suo amico Giuseppe Rossetti e ancora oggi quelle parole danno senso ai sogni e le angosce che tutti noi proviamo nella fatidica notte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Scegliere quali siano le piùdisignifica litigare con una redazione intera, perché la lezione che ci ha lasciato il sommo cantautore bolognese ha sempre quel che di trascendentale, poetico, urbano e malinconico da diventare un bene da custodire gelosamente. Il cantautorato contemporaneo deve tutto a lui e alla sua capacità di raccontare il mondo con la metafora e con la pancia, senza mai essere banale.Che(1978)Cheè inevitabilmente il brano che passa per il cuore e la bocca di tutti quando s’approssima un nuovo anno.la scrisse per il suo amico Giuseppe Rossetti e ancora oggi quelle parole danno senso ai sogni e le angosce che tutti noi proviamo nella fatidica notte ...

