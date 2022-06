L' amaro addio all' Italia di Chiellini e lo sgarbo di Mancini “Spietato” | divampa la polemica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022) La Finalissima trae Argentina è coincisa con l'alla Nazionalena di Giorgio. Unnon solo per la sconfitta degli azzurri arrivata sotto i colpi di Messi e compagni, ma anche perché il numero 3 non ha potuto ricevere la legittima standing ovation alla sua straordinaria carriera con questa maglia, iniziata nel lontano 2004. Wembley - stesso stadio della sua più grande impresa sportiva di tutte le 117 partite disputate in azzurro (l'Europeo 2021) - non ha potuto regalargli il proprio tributo perché la sostituzione è arrivata durante l'intervallo. Il c.t Robertoha optato per Alessandro Bastoni, non si sa se in accordo con l'ormai ex capitano della Juventus oppure perché sul raddoppio di Angel Di Maria il “Chiello” ...