La Liga presenta un esposto alla UEFA: Tebas contro la Juve (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente della Liga, Tebas, ha presentato un esposto alla UEFA contro la Juve e alcuni top club Europei Il presidente della Liga Tebas contro alcuni top club Europei. Lo stesso numero uno della federazione spagnola ha presentato un esposto alla UEFA dove attacca Juve, City e Psg. I parigini per la questione Mbappé, gli inglesi per l'acquisto di Haaland e i bianconeri per la situazione delle plusvalenze. Sottolineando tutte le irregolarità finanziarie che secondo Tebas graverebbero sulle tre squadre. Lo riferisce AS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

