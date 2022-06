La guerra in Ucraina, 100 giorni dopo (Di venerdì 3 giugno 2022) 100 giorni di guerra e una osservazione: la lunga durata potrebbe essere favorevole non ai russi, come pensano in tanti, ma agli ucraini, perché più determinati e più coesi politicamente. Per Vladimir Putin ogni giorno c’è la necessità di tenere insieme un consenso di cui ha conoscenza solo attraverso i rapporti dei suoi servizi di sicurezza interni, non sempre attendibili. Un futuro di continue tensioni, di azioni di disturbo, di attentati, nelle zone occupate non è facilmente affrontabile per la Russia e potrebbe avere conseguenze gravi per il regime. Vediamo le cose dall’Italia: Giuseppe Conte sembra intenzionato a marcare differenze, un po’ speciose, rispetto al resto della maggioranza. Parla di negoziato da avviare con i russi. I russi dicono che il negoziato proprio non li interessa. Luigi Di Maio se ne sta fedele alla linea draghiana ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 giugno 2022) 100die una osservazione: la lunga durata potrebbe essere favorevole non ai russi, come pensano in tanti, ma agli ucraini, perché più determinati e più coesi politicamente. Per Vladimir Putin ogni giorno c’è la necessità di tenere insieme un consenso di cui ha conoscenza solo attraverso i rapporti dei suoi servizi di sicurezza interni, non sempre attendibili. Un futuro di continue tensioni, di azioni di disturbo, di attentati, nelle zone occupate non è facilmente affrontabile per la Russia e potrebbe avere conseguenze gravi per il regime. Vediamo le cose dall’Italia: Giuseppe Conte sembra intenzionato a marcare differenze, un po’ speciose, rispetto al resto della maggioranza. Parla di negoziato da avviare con i russi. I russi dicono che il negoziato proprio non li interessa. Luigi Di Maio se ne sta fedele alla linea draghiana ...

