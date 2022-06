Jada Pinkett rompe (finalmente) il silenzio dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: «Spero facciano pace» (Di venerdì 3 giugno 2022) «Spero che Will Smith e Chris Rock facciano pace». È con queste parole che l’attrice Jada Pinkett rompe il silenzio dopo che il marito e attore Will Smith ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock durante la notte degli Oscar. Gesto che l’ha portato a essere bandito per dieci anni dalla cerimonia. «Riguardo a quella sera, la mia speranza più profonda è che questi due uomini intelligenti abbiano l’opportunità di parlarne, rimarginare e riconciliarsi», ha dichiarato Pinkett all’ultima puntata del live show che conduce su Facebook, dal nome Red Table Talk, assieme alla figlia ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) «che». È con queste parole che l’attriceilche il marito e attoreha tirato unoal comicodurante la notte degli Oscar. Gesto che l’ha portato a essere bandito per dieci anni dalla cerimonia. «Riguardo a quella sera, la mia speranza più profonda è che questi due uomini intelligenti abbiano l’opportunità di parlarne, rimarginare e riconciliarsi», ha dichiaratoall’ultima puntata del live show che conduce su Facebook, dal nome Red Table Talk, assieme alla figlia ...

