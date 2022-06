“Il ricco, il povero e il maggiordomo”: quando investi un “Apolide maculato” (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’ho sempre sognato! – Il baffo, eh? – No! Il riporto!”. In bocca la verità. In testa nessuna chioma ribelle. Tre ragazzi tutto ‘core’ e carnalità: la caciara del siculo Aldo, la pignoleria e il buon senso ‘de milan’ di Giovanni, la scrupolosità e la petulanza di Giacomo. Questa sera in tv “Il ricco, il povero e il maggiordomo”: la Milano dei Navigli, da bere e dei quartieri. Tutto un universo in un film. Film campione d’incassi delle feste natalizie 2014, dove i registi sono proprio loro tre: che giocano, parafrasano e storpiano l’italiano, alla loro maniera. quando si scombina la tranquillità, con un incontro fortuito: l’industriale ricco e broker convinto, il dottor Giacomo Maria Poretti (Giacomo), e il suo autista maggiordomo tuttofare Giovanni (Giovanni) nonché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’ho sempre sognato! – Il baffo, eh? – No! Il riporto!”. In bocca la verità. In testa nessuna chioma ribelle. Tre ragazzi tutto ‘core’ e carnalità: la caciara del siculo Aldo, la pignoleria e il buon senso ‘de milan’ di Giovanni, la scrupolosità e la petulanza di Giacomo. Questa sera in tv “Il, ile il”: la Milano dei Navigli, da bere e dei quartieri. Tutto un universo in un film. Film campione d’incassi delle feste natalizie 2014, dove i registi sono proprio loro tre: che giocano, parafrasano e storpiano l’italiano, alla loro maniera.si scombina la tranquillità, con un incontro fortuito: l’industrialee broker convinto, il dottor Giacomo Maria Poretti (Giacomo), e il suo autistatuttofare Giovanni (Giovanni) nonché ...

