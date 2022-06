Il matrimonio dovrebbe essere amore, non assistenzialismo (Di venerdì 3 giugno 2022) Parlare di amore così come di relazioni è sempre piuttosto complicato. Lo è perché soggettive, e a volte incomprensibili, sono le logiche sulle quali si costruiscono i rapporti umani. Alcune di queste seguono il linguaggio del cuore, non sempre decifrabile a molti, altre invece quello dei retaggi culturali che appartengono alla società. Tuttavia ci sono alcune cose che non dobbiamo mai dimenticare quando scegliamo di affidare il cuore a qualcuno, quando con quel qualcuno scegliamo di condividere il resto della vita suggellando il sentimento che proviamo con promesse d’amore eterno. Perché è su questo, e solo su questo, che una relazione o un matrimonio deve fondarsi. Sull’amore e non sull’assistenzialismo. L’amore prima di ogni cosa È scontato, e forse anche banale, sottolineare il ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Parlare dicosì come di relazioni è sempre piuttosto complicato. Lo è perché soggettive, e a volte incomprensibili, sono le logiche sulle quali si costruiscono i rapporti umani. Alcune di queste seguono il linguaggio del cuore, non sempre decifrabile a molti, altre invece quello dei retaggi culturali che appartengono alla società. Tuttavia ci sono alcune cose che non dobbiamo mai dimenticare quando scegliamo di affidare il cuore a qualcuno, quando con quel qualcuno scegliamo di condividere il resto della vita suggellando il sentimento che proviamo con promesse d’eterno. Perché è su questo, e solo su questo, che una relazione o undeve fondarsi. Sull’e non sull’. L’prima di ogni cosa È scontato, e forse anche banale, sottolineare il ...

