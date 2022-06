Il Cinema in Piazza torna ad animare l’estate di Roma, ecco cosa vedremo (Di venerdì 3 giugno 2022) torna a Roma, dal 3 giugno al 31 luglio, “Il Cinema In Piazza”, l’evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall’Associazione Piccolo America,giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegna Cinematografica all’aperto si riappropria pienamente dei propri spazi, pronti a confermarsi una volta di più luoghi irrinunciabili di socialità: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ricchissima la programmazione, che ribadisce la centralità del Cinema aprendosi però ad altre arti e discipline, dal teatro alla musica allo sport, per incontrare un pubblico sempre più vario. Tre arene, oltre 100 film e tanti ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 3 giugno 2022), dal 3 giugno al 31 luglio, “IlIn”, l’evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall’Associazione Piccolo America,giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegnatografica all’aperto si riappropria pienamente dei propri spazi, pronti a confermarsi una volta di più luoghi irrinunciabili di socialità:San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ricchissima la programmazione, che ribadisce la centralità delaprendosi però ad altre arti e discipline, dal teatro alla musica allo sport, per incontrare un pubblico sempre più vario. Tre arene, oltre 100 film e tanti ...

Advertising

gualtierieurope : Una bellissima serata di #cinema, cultura, socialità nel cuore di Trastevere: torna “Il Cinema in Piazza” a… - RBcasting : Locarno Film Festival omaggia Costa-Gavras, maestro del cinema di impegno civile. Al regista greco-francese premio… - marinanasi : La felicità e il paradiso dei cinefili - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: #IlCinemaRitrovato Bologna (il 20 in Piazza Maggiore The Warriors restaurato, il 26 al cinema Europa The Driver restaurato)… - Nutizieri : 'The Blues Brothers': proiezione in Piazza Maggiore, a presentarlo il grande regista John Landis… -