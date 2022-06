Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta non si presenta alla messa di ringraziamento: cosa è successo e come sta la Sovrana? (Di venerdì 3 giugno 2022) La Regina Elisabetta non sarà alla messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul a Londra prevista per nell’ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino: una decisione presa in seguito a un “malessere”, secondo Buckingham Palace citato dalla Bbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della Sovrana 96enne dopo il bagno di folla delle scorse ore. alla cerimonia non parteciperà neanche il principe Andrea, per colpa del Covid. La sera del 2 giugno sono stati accesi 3.000 fari in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth. alla Sovrana anche gli auguri di Kin Jong Un. Tornano, quindi, a far capolino fra i commentatori britannici di cose reali gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Lanon saràdicattedrale di Saint Paul a Londra prevista per nell’ambito dei festeggiamenti per ildi: una decisione presa in seguito a un “malessere”, secondo Buckingham Palace citato dBbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della96enne dopo il bagno di folla delle scorse ore.cerimonia non parteciperà neanche il principe Andrea, per colpa del Covid. La sera del 2 giugno sono stati accesi 3.000 fari in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth.anche gli auguri di Kin Jong Un. Tornano, quindi, a far capolino fra i commentatori britannici di cose reali gli ...

Advertising

repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - infoitcultura : Regno Unito, i reali riuniti a St. Paul per celebrare il giubileo di Platino della regina Elisabetta - Il Sole 24 O… - RadioDueLaghi : Andrea Bocelli salirà sul palco di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino di Sua Maes… - greenpassnews : Il giubileo di platino della regina procede senza la sua presenza - - RSInews : Applausi per i discendenti di Elisabetta - Il rito di ringraziamento per il Giubileo di Platino si è svolto a Saint… -