Ghiaccio, Coppa del Mondo 2022: pubblicato il calendario di speed skating e short track (Di venerdì 3 giugno 2022) Si delinea sempre di più la stagione 2022-2023 degli sport su Ghiaccio. Dopo aver diramato il calendario completo di pattinaggio di figura, nella giornata del 2 giugno l’International skating Union ha diffuso anche quello riguardante le tappe di Coppa del Mondo delle discipline di speed skating e short track. Partirà da Stavanger, in Norvegia (11-13 novembre) l’annata sportiva di pista lunga; la carovana poi si sposterà ad Heerenveen (Paesi Bassi, 18-20 novembre) per poi approdare a dicembre a Calgary, città canadese che ospiterà due appuntamenti (9-11 dicembre e 16-18 dicembre); doppio appuntamento anche in Polonia, dove si concluderà la rassegna a Tomaszów Mazowiecki in febbraio (10-12, 17-19). Più “enigmatica! ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Si delinea sempre di più la stagione-2023 degli sport su. Dopo aver diramato ilcompleto di pattinaggio di figura, nella giornata del 2 giugno l’InternationalUnion ha diffuso anche quello riguardante le tappe dideldelle discipline di. Partirà da Stavanger, in Norvegia (11-13 novembre) l’annata sportiva di pista lunga; la carovana poi si sposterà ad Heerenveen (Paesi Bassi, 18-20 novembre) per poi approdare a dicembre a Calgary, città canadese che ospiterà due appuntamenti (9-11 dicembre e 16-18 dicembre); doppio appuntamento anche in Polonia, dove si concluderà la rassegna a Tomaszów Mazowiecki in febbraio (10-12, 17-19). Più “enigmatica! ...

