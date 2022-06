Franco Nero, la confessione in studio sconvolge il pubblico (Di venerdì 3 giugno 2022) “Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi”. Così Franco Nero, ospite di Serena Bortone a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1, ha ricordato in lacrime il fratello Walter, morto a soli 5 mesi. L’attore italiano, regista, produttore, produttore esecutivo, scrittore, classe 1941, originario di Parma, si è lasciato andare a lunghe confessioni sul suo privato, svelando episodi e aneddoti inediti. di «Oggi è un altro giorno» Ospite della puntata di giovedì 2 giugno 2022 di «Oggi è un altro giorno» Franco Nero, uno dei più grandi attori del cinema italiano, vincitore nel 1968 di un David di Donatello per il film «Il giorno della civetta». L’interprete, che ha dato alle stampe una biografia, scritta con Luca De Lorenzo, dal titolo «Django e gli altri. Molte ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022) “Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi”. Così, ospite di Serena Bortone a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1, ha ricordato in lacrime il fratello Walter, morto a soli 5 mesi. L’attore italiano, regista, produttore, produttore esecutivo, scrittore, classe 1941, originario di Parma, si è lasciato andare a lunghe confessioni sul suo privato, svelando episodi e aneddoti inediti. di «Oggi è un altro giorno» Ospite della puntata di giovedì 2 giugno 2022 di «Oggi è un altro giorno», uno dei più grandi attori del cinema italiano, vincitore nel 1968 di un David di Donatello per il film «Il giorno della civetta». L’interprete, che ha dato alle stampe una biografia, scritta con Luca De Lorenzo, dal titolo «Django e gli altri. Molte ...

