Finali Nba | Boston vince gara 1 contro Golden State

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – ICeltics vincono 120-1081 delleNba sul campo deiWarriors. I Celtics si impongono grazie al 40-16 nel quarto periodo, in cui mettono a segno un parziale di 17-0 risalendo dal -15 e mettendo la freccia per il sorpasso.ribalta il match realizzando 6 triple in 7 minutiavversari che, all’improvviso, si inceppano e non trovano più il canestro.chiude con un eccellente 21/41 da 3 punti (51%) conquistando il primo successo nella serie al meglio delle 7 partite. Spiccano i 26 punti di Horford e i 24 di Brown. Dalla panchina arrivano i 21 punti di White, mentre alla fine non pesa la prestazione opaca di Tatum, che chiude con soli 12 punti e un modesto 3/17 dal campo. I Warriors vanno al ...

Parziali, rimonte, triple: il primo episodio della serie di finale 2022 tra Warriors e Celtics ha riscritto il libro dei record. Andiamo a vedere tutti i primati infranti (o pareggiati) in gara - ...I Celtics si impongono 120 - 108 I Boston Celtics vincono 120 - 108 gara 1 dellesul campo dei Golden State Warriors. I Celtics si impongono grazie al 40 - 16 nel quarto periodo, in cui mettono a segno un parziale di 17 - 0 risalendo dal - 15 e mettendo la freccia per ...I Boston Celtics vincono in rimonta 120-108 gara-1 della finale Playoff NBA 2021/2022 contro i Golden State Warriors. Questi ultimi partono subito forte, i Celtics rientrano nel secondo quarto ma poi ...