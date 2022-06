(Di venerdì 3 giugno 2022) ... nelle Velleitarie Proposte della Città d'Oro (quella del candidato travestito da professore), nella Stazione dell'Alta Velocità (cara alla ex presidente UPI Gazzetta Sassi), e in altre amenità tese ...

Advertising

ParmaDaily.it

C'è unche si aggira per la Parma delle amministrative. E' lo spirito dell'Ubaldi secondo mandato combinato all'anelito del Darioal secondo tentativo di affermazione politica (targato PD, ......5 a migliaia di euro solo per l'acquisto iniziale, ma implica deiaggiuntivi se si vuole ... da un, un'astronave o dai simboli delle proprie passioni, come un libro o un pallone da ... C'è un fantasmino costi-ubaldiano che si aggira per la Parma delle amministrative (di Carlo Quintelli) - “La Federazione Russa è stata dichiarata nemico pubblico numero Uno per avere invaso l’Ucraina e speriamo che nessuno creda veramente alla propaganda che vuole l’invio di armi occidentali dettato dall ...Torna l’amata passeggiata alla scoperta, non solo degli angoli e degli scorci più caratteristici del quartiere, ma anche, e soprattutto, di quelle personalità che più di altre hanno lasciato una loro ...