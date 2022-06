Vicenza, gli studenti in sciopero contro la preside: «Ragazze insultate e punite per i vestiti che indossavano» (Di giovedì 2 giugno 2022) La Rete studenti Medi di Vicenza ha indetto per domani, venerdì 3 giugno, una manifestazione di protesta per un presunto episodio di «stampo sessista e grassofobico» che sarebbe accaduto al liceo Fogazzaro della città. Secondo quanto riportato nel comunicato in cui viene annunciata la mobilitazione, le studentesse e gli studenti denunciano «un fatto sconcertante»: la preside dell’istituto «è entrata nelle classi chiedendo alle studentesse di alzarsi in piedi, per poi sanzionare tramite note disciplinari coloro che a suo parere non erano vestite in maniera adeguata al contesto scolastico». Oltre a ciò, secondo quanto riportato dal collettivo degli studenti, la preside del liceo «ha aggiunto commenti di stampo sessista e grassofobico, utilizzando termini volgari e paternalismo verso le ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) La ReteMedi diha indetto per domani, venerdì 3 giugno, una manifestazione di protesta per un presunto episodio di «stampo sessista e grassofobico» che sarebbe accaduto al liceo Fogazzaro della città. Secondo quanto riportato nel comunicato in cui viene annunciata la mobilitazione, le studentesse e glidenunciano «un fatto sconcertante»: ladell’istituto «è entrata nelle classi chiedendo alle studentesse di alzarsi in piedi, per poi sanzionare tramite note disciplinari coloro che a suo parere non erano vestite in maniera adeguata al contesto scolastico». Oltre a ciò, secondo quanto riportato dal collettivo degli, ladel liceo «ha aggiunto commenti di stampo sessista e grassofobico, utilizzando termini volgari e paternalismo verso le ...

