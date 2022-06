Verona, il nuovo regolamento per gli inquilini di case popolari è un labirinto: “Dall’obbligo di arieggiare i locali al divieto di macellazione” (Di giovedì 2 giugno 2022) Forse avrebbero fatto prima ad allegare al regolamento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di Verona un Codice Penale, un Codice Civile e il famoso “Galateo, overo de’ costumi” di messer Giovanni della Casa. I poveri inquilini si scervellerebbero di meno nell’interpretare obblighi e divieti, alcuni sicuramente eccentrici, contenuti nelle 21 pagine che disegnano un percorso a ostacoli per chi non voglia rischiare una reprimenda, se non addirittura lo sfratto. Il regolamento ha tenuto banco nella seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, dove sono state esaminate le relazioni delle attività delle Ater regionali. Il rendiconto riguardante Verona è l’unico ad aver incassato i voti contrari dei consiglieri del Pd. Tutti gli altri non hanno fatto una piega. “Più che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Forse avrebbero fatto prima ad allegare aldegli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica diun Codice Penale, un Codice Civile e il famoso “Galateo, overo de’ costumi” di messer Giovanni della Casa. I poverisi scervellerebbero di meno nell’interpretare obblighi e divieti, alcuni sicuramente eccentrici, contenuti nelle 21 pagine che disegnano un percorso a ostacoli per chi non voglia rischiare una reprimenda, se non addirittura lo sfratto. Ilha tenuto banco nella seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, dove sono state esaminate le relazioni delle attività delle Ater regionali. Il rendiconto riguardanteè l’unico ad aver incassato i voti contrari dei consiglieri del Pd. Tutti gli altri non hanno fatto una piega. “Più che ...

