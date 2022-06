Vela | Allianz Regatta 2022 | Berto e Rizzo mantengono la vetta nel 470 misto | bene Boschetti e Pianosi nel Kite maschile

(Di giovedì 2 giugno 2022) È terminata da poco un’altra interessante giornata all’, competizione che si sta svolgendo tra le acque di Almere e Amsterdam valida anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica. Nei 470Elena Berta e Jacopo Izzolagrazie a uno score odierno di 1-4-3 (9 punti netti). Attualmente secondi gli australiani Chris Charlwood e Amelia Catt (15), mentre sono terzi gli svizzeri Yves Mermod e Mio Yoshioka (16). Per quanto riguarda gli altri azzurri sono sestidetta di Salle e Bruno Festo (23) e decimi Andrea Totis e Alice Linussi (27). Nei 49er non perdono purtroppo parecchio terreno Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che a causa di uno score odierno di 21-10-20 scendono in 12ma ...

