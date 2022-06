Raimondo Todaro lo convoca | Collaborazione dopo Amici | subito sul palco insieme

(Di giovedì 2 giugno 2022)il gran finale di questa edizione didi Maria De Filippi,ha scelto di collaborare proprio con lui Il ballerino(screenshot Witty)Il primo anno dinei panni di insegnante di ballo nella scuola disi è rivelato molto intenso. Voluto fortemente dalla conduttrice Maria De Filippi, il noto professionista si è confermatoun protagonista. Poche puntate sono bastate per diventare il vero antagonista della collega Alessandra Celentano che ha sempre bocciato i suoi allievi. Tra questi anche il ballerino di latino Nunzio entrato in corsa a gennaio e che per settimane è stato al centro di un braccio di ferro. Questa situazione gli ha ...

Advertising

Anna_maria_20 : @nanak0robiyaoki Ma perché c'è Raimondo todaro che balla? - CorinnaNy22 : RT @cmqgloria: calmencito ormai è più raimondo todaro di raimondo todaro stesso - melwithissa : RT @cmqgloria: calmencito ormai è più raimondo todaro di raimondo todaro stesso - quellachepiange : RT @cmqgloria: calmencito ormai è più raimondo todaro di raimondo todaro stesso - cmqgloria : calmencito ormai è più raimondo todaro di raimondo todaro stesso -

TorreSette

Per il ballo la super coppia composta dae Francesca Tocca . Ma anche Nunzio. Sul palco e nel backstage anche "tiktoker" Jashlyn direttamente da House of talent. A presentare ...Per il ballo la super coppia composta dae Francesca Tocca . Ma anche Nunzio . Sul palco e nel backstage anche "tiktoker" Jashlyn direttamente da House of talent. A presentare saranno ... Mediaset: Raimondo Todaro beccato con allieva di Amici. La foto Le indiscrezioni di queste ore, infatti, rivelano che per alcuni insegnanti potrebbe scattare l'addio definitivo e tra questi spiccano i nomi di Raimondo Todaro, ma anche Lorella Cuccarini.Nel segno dell'arte, della cultura e della primavera l'edizione 2022 della Notte Bianca all'Aquila in programma a partire da questo pomeriggio, fino a tardi. Il via alle 16. (ANSA) ...