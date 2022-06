Perché la Fed sta «facendo il tifo» per una caduta di Wall Street (Di giovedì 2 giugno 2022) A detta degli esperti la banca centrale degli Usa per contrastare l’inflazione avrà bisogno anche di ridurre “l’effetto-ricchezza” generato dai mercati finanziari. In questo modo si potrebbe avere un impatto più rapido nella riduzione dei consumi e, di conseguenza, sul rincaro dei prezzi. Evitando così un avvitamento dell’economia in stagflazione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 giugno 2022) A detta degli esperti la banca centrale degli Usa per contrastare l’inflazione avrà bisogno anche di ridurre “l’effetto-ricchezza” generato dai mercati finanziari. In questo modo si potrebbe avere un impatto più rapido nella riduzione dei consumi e, di conseguenza, sul rincaro dei prezzi. Evitando così un avvitamento dell’economia in stagflazione

