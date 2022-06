NYT: non è vero che alla finale di Champions c’erano 40.000 biglietti falsi, erano solo 2.589 (Di giovedì 2 giugno 2022) Le autorità francesi hanno incolpato del caos verificatosi all’esterno dello Stade de France in occasione di Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League le decine di migliaia di biglietti falsi con cui i tifosi si sono riversati allo stadio, ma il New York Times smentisce la versione ufficiale: i numeri sono molto più bassi. “Il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, ha affermato che ben il 70% dei biglietti presentati allo Stade de France di St. Denis erano falsi. Ha detto che la “causa principale” del caos sono stati i circa 30.000-40.000 tifosi inglesi con biglietti falsi — o senza biglietti — che hanno bloccato gli ingressi. Ma secondo i numeri ufficiali registrati dal New York Times, il numero ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Le autorità francesi hanno incolpato del caos verificatosi all’esterno dello Stade de France in occasione di Liverpool-Real Madrid,diLeague le decine di migliaia dicon cui i tifosi si sono riversati allo stadio, ma il New York Times smentisce la versione ufficiale: i numeri sono molto più bassi. “Il ministro degli interni francese, Gérald Darmanin, ha affermato che ben il 70% deipresentati allo Stade de France di St. Denis. Ha detto che la “causa principale” del caos sono stati i circa 30.000-40.000 tifosi inglesi con— o senza— che hanno bloccato gli ingressi. Ma secondo i numeri ufficiali registrati dal New York Times, il numero ...

