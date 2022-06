Napoli | proposto il rinnovo ad un big | futuro in bilico!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 giugno 2022) Salutato Lorenzo Insigne, volato in Canada a parametro zero, e con la difficile situazione riguardante ildi Mertens, in scadenza a fine mese, e Koulibaly, che però ha un altro anno di contratto; ilvuole cautelarsi proponendo ilad un altro pezzo da novanta della rosa campana. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la società avrebbeal centrocampista spagnolo Fabian Ruiz il prolungamento del contratto fino a giugno 2024.Fabian Ruiz Il classe ’96, che veste la casacca azzurra dalla stagione 2018/19, andrà in scadenza nel giugno 2023. Per non far sì che già dalla sessione di mercato del prossimo gennaio possa accordarsi con un altro club e partire da svincolato la prossima estate, la dirigenza napoletana avrebbeil ...