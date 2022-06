Napoli, nuovo agguato con l'acido a Torre del Greco: minacce e post sui social (Di giovedì 2 giugno 2022) Sorelle sfregiate con l'acido: cosa sappiamo sul giallo di Napoli Torre del Greco (Napoli), 2 giugno 2022 - Non si dà pace. "Vorrei solo capire il perchè. Forse per il bene che faccio?". La domanda ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Sorelle sfregiate con l': cosa sappiamo sul giallo didel), 2 giugno 2022 - Non si dà pace. "Vorrei solo capire il perchè. Forse per il bene che faccio?". La domanda ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - AntCosco : #Simboli in #aramaico, incisi sul #bugnato della #chiesa del Gesù Nuovo, a #Napoli, riconducono a note musicali e c… - MundoNapoli : - serieAnews_com : ?? #Napoli, #Gattuso rovina i piani di #Spalletti: il suo nuovo #Valencia punta #Mertens, #Demme e #Zielinski -