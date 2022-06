Malessere per la regina Elisabetta. Intanto il piccolo Louis ruba la scena (Di giovedì 2 giugno 2022) La regina Elisabetta II non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno in programma domani alla Cattedrale di St Paul a Londra dopo aver accusato «un pò di disagio» nel primo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) LaII non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno in programma domani alla Cattedrale di St Paul a Londra dopo aver accusato «un pò di disagio» nel primo...

