LIVE Trevisan-Gauff 3-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: primo set conquistato dall’americana (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:34 Nel frattempo Trevisan ha chiesto l’intervento del fisioterapista, e Gauff ne approfitta per rifocillarsi. 6-3 primo SET Gauff. Punto fotocopia del precedente, con il dritto lungolinea di Trevisan che non trova il campo. Si chiude qui il primo set con il quarto break della statunitense. 15-40 Due set point Gauff. Piovono gli errori gratuiti con il dritto da parte della tennista toscana. Arrivano i set point. 15-30 Lungo il dritto di Gauff. 0-30 Sul nastro il dritto dell’azzurra. 0-15 Scappa via il rovescio di Martina, che ancora deve conquistare un punto con la seconda. 5-3 Game Gauff. Stavolta la numero 18 del seeding conferma il break giocando un’ottima ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:34 Nel frattempoha chiesto l’intervento del fisioterapista, ene approfitta per rifocillarsi. 6-3SET. Punto fotocopia del precedente, con il dritto lungolinea diche non trova il campo. Si chiude qui ilset con il quarto break della statunitense. 15-40 Due set point. Piovono gli errori gratuiti con il dritto da parte della tennista toscana. Arrivano i set point. 15-30 Lungo il dritto di. 0-30 Sul nastro il dritto dell’azzurra. 0-15 Scappa via il rovescio di Martina, che ancora deve conquistare un punto con la seconda. 5-3 Game. Stavolta la numero 18 del seeding conferma il break giocando un’ottima ...

