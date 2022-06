Lazio | il colpo di Lotito è ufficiale | affare fatto | firma fino al 2025

(Di giovedì 2 giugno 2022) Claudiochiude il primoestivo della. C’è lasul contratto, resta blindatoal 30 giugno. Ladi Claudioè al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club biancoceleste, prima di operare sul mercato in entrata, sta delineando la giusta strategia da adoperare. Il direttore sportivo Igli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tradizionelazio : ????|COLPO DI SCENA? Con i 6 milioni che si incasseranno dalla cessione di Denis #Vavro la #Lazio riuscirebbe a super… - tradizionelazio : ????|SOLITO COLPO DALL'EST EUROPA? #Lazio interessata allo svincolato Emre #MoreThanJustAGame,classe 1997 del #CeltaVigo (@Hurriyet) - simonequattroc3 : Entro domani arriverà la notizia(fake) che la @OfficialSSLazio tenterà il colpo #GarethBale. #lazio #bale #mercato #sarri #lotito #tare - zazoomblog : “Contatti in corso”: Lazio c’è il colpo grosso di Lotito. Sarri incrocia le dita - #“Contatti #corso”: #Lazio… - serieB123 : SerieB Dall’Europa League alla Serie B: “Sono in pole, grande colpo” -

Si tratta di undi scena inatteso: Walter Sabatini lascia la Salernitana . Il motivo è legato a delle ...DYBALA (Juventus) ANDREA BELOTTI (Torino) ALESSIO ROMAGNOLI (Milan) LUIZ FELIPE () ...... 'Il Napoli ha deciso di affondare ilper Ostigard. L'affare è pronto ad andare in porto già ... Stroppa lo preferisce a Balotelli Lacerca un vice - Immobile: prova con Mertens, sul piatto ... Lazio, colpo a sorpresa dal Milan: c'è l'affondo Il Ds Pradè sarebbe pronto a sfidare la Lazio per un colpo di calciomercato della Fiorentina: idea a parametro zero per la società di Commisso ...La Juventus continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva a Massimiliano Allegri: la strategia ...