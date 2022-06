Italia | Mancini costretto a rinunciare a sei giocatori | i nomi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 giugno 2022) Archiviata la sconfitta netta contro l’Argentina a Wembley per aggiudicarsi la Finalissima 2022, gli Azzurri sono tornati inper proseguire la preparazione. Oggi è in programma un allenamento per le 18 a Coverciano, in vista della preparazione per la partita di sabato 4 giugno alle 20.45 allo stadio Dall’Ara di Bologna contro la Germania, esordio in questa nuova edizione di Nations League, in un girone composto da Germania, Inghilterra, Ungheria e proprioArgentina FinalissimaNel frattempo dopo la sfida con l’Argentina seilasceranno il ritiro della Nazionale una volta tornati in, si tratta di Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti, che non parteciperanno alla seduta di ...