Italia-Argentina, oltre 6 milioni di telespettatori su Rai Uno: share del 33.5% (Di giovedì 2 giugno 2022) Ottimi ascolti tv per Italia-Argentina, Finalissima Uefa-Conmebol svoltasi nel leggendario stadio di Wembley, in Inghilterra. La partita di mercoledì 1 giugno 2022 è stata seguita su Rai Uno da 6.293.000 telespettatori e ha vinto il prime time della serata facendo registrare uno share del 33.5%. La sfida tra i Campioni d'Europa e i vincitori dell'ultima Coppa America è andata all'Argentina, che si è imposta con un secco 3-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. GLI HIGHLIGHTS DI Italia-Argentina 0-3 (VIDEO) SportFace.

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - IKuronoI : @Encu5Futbol Brasil Alemania Italia Argentina - webnotitarde : #Deportes | Argentina gana la Copa Finalissima ante Italia -