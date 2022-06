Di Maio, il piano di pace che non c’è (Di giovedì 2 giugno 2022) Alcuni giorni fa girava la notizia di un piano di pace proposto dal nostro Ministero degli Esteri. «La pace in 4 tappe: all’Onu arriva il piano italiano» scriveva la Repubblica il 19 maggio e «piano dell’Italia» declamavano il 20 maggio i comunicati delle agenzie di stampa. Speranzoso e diligente ho digitato le parole-chiave, fiducioso che Google m’avrebbe restituito il pdf del piano: niente. Vado direttamente al mittente, il sito del Ministero di Luigi Di Maio: niente. Non mi do per vinto e cerco in quello dell’Onu: niente. Questo piano sembra l’araba fenice: che ci sia ognun lo dice, etc. Il 22 maggio, nuova notizia: «Il Cremlino boccia il piano», recitano le più quotate agenzie di stampa, che diffondono anche le lastime di Di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 giugno 2022) Alcuni giorni fa girava la notizia di undiproposto dal nostro Ministero degli Esteri. «Lain 4 tappe: all’Onu arriva ilitaliano» scriveva la Repubblica il 19 maggio e «dell’Italia» declamavano il 20 maggio i comunicati delle agenzie di stampa. Speranzoso e diligente ho digitato le parole-chiave, fiducioso che Google m’avrebbe restituito il pdf del: niente. Vado direttamente al mittente, il sito del Ministero di Luigi Di: niente. Non mi do per vinto e cerco in quello dell’Onu: niente. Questosembra l’araba fenice: che ci sia ognun lo dice, etc. Il 22 maggio, nuova notizia: «Il Cremlino boccia il», recitano le più quotate agenzie di stampa, che diffondono anche le lastime di Di ...

vitopetrocelli : Putin ha sentito al telefono Macron e Scholz. Nessun cenno al magnifico e progressivo piano di pace di Repubblica-Draghi-Di Maio. - christianrocca : Il piano per la pace di Di Maio è l’opera struggente di un formidabile dilettante - NicolaPorro : ?? Il blocco del grano di Putin, il nuovo capo dei vescovi che tanto piace alla sinistra e la bufala di Report sulla… - EnricoMasala1 : Il piano di pace Draghi Di Maio a me non sembra particolarmente efficace... - paolocol1 : RT @Michele02828265: Si sta coprendo di ridicolo e fa pure la vittima. È veramente fuori di testa. #Salvinipagliaccio Salvini: 'Linciagg… -