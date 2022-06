Covid, le quarti dosi di vaccino sono in stallo: i numeri di Gimbe. E anche il ministero della Salute è in allarme: “Non rimandatele” (Di giovedì 2 giugno 2022) La campagna vaccinale è definitivamente in stallo. Ferme le percentuali di chi ha ricevuto una dose di vaccino, idem di chi ha completato il primo ciclo vaccinale e dovrebbe farsi somministrare la terza. Poco si muove anche nelle platee che dovrebbero ricevere il secondo booster, quindi immunocompromessi e altri fragili. Una stasi che va avanti da settimane e anzi peggiora. Tanto che il ministero della Salute, ancora mercoledì, è tornato a chiedere attraverso i suoi canali social di “non rimandare la quarta dose”. A certificare la situazione è l’ultimo report della Fondazione Gimbe, nella quale si sottolinea come tra il 25 e il 31 maggio si sia ulteriormente ridotto il numero dei nuovi vaccinati: appena 4.015 prime somministrazioni, con sole 948 tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) La campagna vaccinale è definitivamente in. Ferme le percentuali di chi ha ricevuto una dose di, idem di chi ha completato il primo ciclo vaccinale e dovrebbe farsi somministrare la terza. Poco si muovenelle platee che dovrebbero ricevere il secondo booster, quindi immunocompromessi e altri fragili. Una stasi che va avanti da settimane e anzi peggiora. Tanto che il, ancora mercoledì, è tornato a chiedere attraverso i suoi canali social di “non rimandare la quarta dose”. A certificare la situazione è l’ultimo reportFondazione, nella quale si sottolinea come tra il 25 e il 31 maggio si sia ulteriormente ridotto il numero dei nuovi vaccinati: appena 4.015 prime somministrazioni, con sole 948 tra ...

zizionice : RT @bladistic: @fradefo Non c'entra nulla essere tifosi. Alcaraz è in giocatore già costruito. Sinner deve strutturarsi fisicamente. Ad A… - bladistic : @fradefo Non c'entra nulla essere tifosi. Alcaraz è in giocatore già costruito. Sinner deve strutturarsi fisicamen… - bladistic : @senzasinistra A parte che Sinner potrebbe vincerlo anche il prossimo o persino questo che poi vincerne uno è anche… - SKur88 : @peppe_orlando_ @eddajesu Il covid e altre 3 squadre, quell’anno so arrivati quarti e parlavano di scudetto - poicipensa44 : RT @FraOrga: @poicipensa44 'Si nce stava er covid vincevamo o scudetto, te ricordi come j'avemo rotto er culo a Inter e Juve' Literally og… -