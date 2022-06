Coronavirus | 79 morti e 17 193 contagi | calano i ricoveri | tasso di positività al 9 | 5%

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il bollettino del 2 giugno 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 79 decessi danelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 59. Sul fronte deiè stato registrato un incremento di 17.193 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 655.900 nella giornata di oggi. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda ic’è stata una riduzione di 289 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti di rianimazione sono 226, di questi 27 sono entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.635.215. Le persone in isolamento domiciliare sono 651.085. Tamponi ediIldisi attesta a 9,5 per ...