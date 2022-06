A partire dalle 10 di oggi è online il portale incentivi.gov.it: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 2 giugno 2022) A partire dalle 10 sarà online il portale incentivi.gov.it: un motore di ricerca che ha l'obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal ministero dello Sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr,... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) A10 saràil.gov.it: un motore di ricerca che ha l'obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, glifinanziati dal ministero dello Sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr,...

Advertising

fanpage : 'Il suo obiettivo non è la pace'. @robertosaviano ricostruisce ai nostri microfoni il rapporto del leader della… - teatrolafenice : Prove generali questa mattina al @Quirinale, con il Maestro Myung Whun Chung. Seguiteci stasera in diretta a partir… - teatrolafenice : La nostra Orchestra è al @Quirinale. Al momento siamo impegnati nel sound check per il concerto di domani sera: suo… - itsforhys : RT @pollettoalcurry: Vi strappate la pelle per un uomo (le cui violenze e i cui abusi sono, oltretutto, accertati) ma mai che io abbia vist… - pieroBENEDETTO : RT @LuigiBrugnaro: ????Buona Festa della #Repubblica a tutti! #Libertà e #coraggio sono valori che 76 anni fa permisero agli italiani di gua… -