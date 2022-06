Salernitana, Nicola: “Futuro? Continuerò qui, pronti a ripartire” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole del tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo la salvezza agguantata dai granata al fotofinish Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole del tecnico della, Davide, dopo la salvezza agguantata dai granata al fotofinish

Advertising

LLC0429 : RT @Gazzetta_it: Davide #Nicola pazzo per la #Salernitana: 'Mi ha dato tutto, continuerò qui' - dukeonyx57 : @ferlito_fabio @chrstnpls01 La molla per la salvezza è scattata quando #Iervolino ha comprato la squadra, #Sabatini… - sportli26181512 : Impresa Salernitana, la t-shirt in edicola con il Corriere dello Sport!: Solo sabato 4 giugno in edicola con il quo… - marinabeccuti : Salernitana, Nicola sulla conferma: 'Non ci sono problemi. Rinnoverò per ripartire' - Torinogranatait : Salernitana, Nicola sulla conferma: 'Non ci sono problemi. Rinnoverò per ripartire' -