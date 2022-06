Roland Garros, Rublev: “Non ho controllato le mie emozioni con Cilic, devo migliorare” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tennista russo Andrey Rublev si è espresso dopo la sconfitta nei quarti di finale contro Cilic al Roland Garros 2022. “Lui colpiva molto bene, era difficile rispondere ai suoi colpi. E’ tutto mentale però, non ho saputo controllare le mie emozioni. devo migliorare in questo, perchè sono stato davvero vicino alla semifinale”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tennista russo Andreysi è espresso dopo la sconfitta nei quarti di finale controal2022. “Lui colpiva molto bene, era difficile rispondere ai suoi colpi. E’ tutto mentale però, non ho saputo controllare le miein questo, perchè sono stato davvero vicino alla semifinale”. SportFace.

