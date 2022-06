Qualificazioni Mondiali 2022, l’Ucraina batte la Scozia 3-1: sfiderà il Galles col Qatar in palio (Di mercoledì 1 giugno 2022) l’Ucraina fa l’impresa. Dopo una preparazione rocambolesca tra Slovenia, Germania e Italia per via dell’invasione russa, la Nazionale di Petrakov batte 3-1 la Scozia ad Hampden Park e conquista il pass per lo spareggio finale di qualificazione ai Mondiali contro il Galles domenica 5 giugno. Clarke schiera il classico 3-4-1-2 con McTominay nei tre di difesa, McGinn in trequarti alle spalle di Dykes e Adams. l’Ucraina risponde col 4-3-3: Yarmolenko, Yaremchuk e Tsiganko nel tridente. Stepanenko a fare da guardia con Zinchenko e Malinovskyi chiamati a bersagliare l’area avversaria con i loro inserimenti. A sbloccare il risultato ci pensa la formazione di Petrakov. Proprio l’atalantino Malinovskyi inventa per Yarmolenko che disegna un pallonetto morbido per battere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022)fa l’impresa. Dopo una preparazione rocambolesca tra Slovenia, Germania e Italia per via dell’invasione russa, la Nazionale di Petrakov3-1 laad Hampden Park e conquista il pass per lo spareggio finale di qualificazione aicontro ildomenica 5 giugno. Clarke schiera il classico 3-4-1-2 con McTominay nei tre di difesa, McGinn in trequarti alle spalle di Dykes e Adams.risponde col 4-3-3: Yarmolenko, Yaremchuk e Tsiganko nel tridente. Stepanenko a fare da guardia con Zinchenko e Malinovskyi chiamati a bersagliare l’area avversaria con i loro inserimenti. A sbloccare il risultato ci pensa la formazione di Petrakov. Proprio l’atalantino Malinovskyi inventa per Yarmolenko che disegna un pallonetto morbido perre ...

