Milan | senti Asensio | “Sto valutando se lasciare il Real Madrid | ho ancora fame”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Stiamoseo meno il. Houn anno di contratto, è un momento importante per me. Mi sento più maturo e non solo calcisticamente. Devo decidere tante cose”. Queste le parole di Marconell’intervista rilasciata ad As dal ritiro con la Spagna. Il classe ’96 ha da poco cambiato agente, affidandosi a Jorge Mendes, e sta pensando se intraprendere o meno una nuova avventura: “Voglio di più, voglio continuare a crescere, homolta”, assicura. “Hodavanti tanti traguardi da raggiungere, voglio essere un giocatore migliore e per questo ho bisogno di più minuti. Ancelotti? So cosa pensa il mister, è molto contento della mia stagione e confida molto in me. Ripeto, per ora sono ...