Italia | Raspadori | «Voglio essere un punto di riferimento Vinciamo per Chiellini»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Giacomo, attaccante della Nazionalena, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Argentina Giacomoha parlato a Rai Sport prima di-Argentina. WEMBLEY – «Abbiamo vissuto momenti bellissimi qui, raggiungendo un traguardo importantissimo. Vogliamo tornare a vivere quei momenti e oggi è l’occasione giusta per farlo». FUTURO – «undiper chi verrà, è bellissimo. Ce la metterò tutta». ARGENTINA – «Sempre un orgoglio giocare assieme e contro i grandi campioni. Un motivo in più perambiziosi e provare a migliorarsi». PARTITA VERA – «Assolutamente, è la fine di un percorso fatto alla grande. Saremo carichi ancor di più per Giorgio, oggi è ...

verobrunati : Todo listo en el vestuario de #Italia : ???? Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo… - goleada_info : ???? #Itália - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho e Barella; Bernardesc… - CalcioNews24 : #ItaliaArgentina, le dichiarazioni di #Raspadori prima del calcio d'inizio ??? - DiegoDeporOhi : RT @biansoifer10: ??????Italia ???? ????Donnarumma; Emerson, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Pessina; Raspadori, Belotti, Be… - biansoifer10 : ??????Italia ???? ????Donnarumma; Emerson, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Pessina; Raspadori, Belot… -

Il tridente, con ogni probabilità, sarà composto da Bernardeschi, Belotti e Raspadori. L'Albiceleste, invece, potrà contare su Lionel Messi, coadiuvato in attacco da Lautaro e Di Maria. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. All. Mancini ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, ... Alle 20.45 c'è Italia-Argentina, la Finalissima tra i campioni d'Europa e i campioni del Sudamerica. A Wembley gli Azzurri scendono in campo, ma nella formazione iniziale del ct Mancini non ci sono i ...