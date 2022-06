Il Papa | “La politica pensa ai limiti della vita umana ma non alla dignità dei vecchi”

Advertising

vaticannews_it : Nella catechesi dell’udienza generale #Papa ha sottolineato la necessità di riformare una civiltà e una politica ch… - carabattolo : Il Papa non puo' risolvere tutti i problemi con semplici parole forti.L'ONU sembra svanita!l'Europa politica pure!R… - gianvitosibilio : - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: Nella catechesi dell’udienza generale #Papa ha sottolineato la necessità di riformare una civiltà e una politica che em… - UNITALSICalabr : RT @vaticannews_it: Nella catechesi dell’udienza generale #Papa ha sottolineato la necessità di riformare una civiltà e una politica che em… -

E come mai la, che si mostra tanto impegnata nel definire i limiti di una sopravvivenza ...vive altre età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore - ha affermato il...Iltorna a rivolgersi alla, lanciando un appello: 'Questo magistero apre un orizzonte decisivo per la riforma della nostra stessa civiltà. Una riforma ormai indispensabile a beneficio ...E come mai la politica, che si mostra tanto impegnata nel definire i limiti ... di invocare il suo aiuto”, la tesi del Papa, secondo il quale “tutti dobbiamo imparare dalla vecchiaia”. “C’è un dono ...All'udienza generale Francesco è tornato a parlare delle conseguenze del conflitto in Ucraina: "Si faccia ogni sforzo per garantire il diritto umano a nutrirsi". Nella catechesi il richiamo ai politic ...