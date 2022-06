E’ sempre mezzogiorno | Antonella Clerici stringe forte e sè Lorenzo Biagiarelli e il pubblico si commuove

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Perdere un amico a quattro zampe significa perdere un pezzo del proprio cuore. Ed infatti quando questo momento arriva il dolore è davvero tanto grande. A provare tale dolore nelle ultime ore sono stati la giornalista Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon e il fidanzato. La famiglia ha perso infatti il proprio cane di nome Godzilla e sulla delicata questione è anche intervenuta la conduttricenel corso della puntata di E’andata in onda ieri. Grande dolore per Selvaggia Lucarelli e la famiglia per la morte di Godzilla Un dolore molto grande quello provato da Selvaggia Lucarelli e dalla sua famiglia per la scomparsa dell’amatissimo Godzilla. Stiamo nello specifico parlando del loro fedele amico a quattro zampe appartenente ...

Pubblicità

keeptoyourselff : mezzogiorno, perché tanto la pazza ero io e dovevo farmi curare, se no l'alternativa sarebbe stata attacchi di pani… - Luna__lu : @blvcktokyo Il Mezzogiorno è stato sempre discriminato, già dopo l'Unità d'Italia il Governo decise dal nulla che i… - zazoomblog : “É sempre mezzogiorno”: schlutzkrapfen con quark e lavanda di Barbara De Nigris - #sempre #mezzogiorno”:… - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Cafoncelli di Fulvio Marino - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Mousse alle fragole di zia Cri -

... alcune coltivazioni diventerannopiù costose e difficili da mantenere, con un conseguente ... si osserva un ulteriore rafforzamento della partecipazione del, a conferma del graduale ..."Gli ultimi due anni non sono stati facili", ha ricordato la conduttrice nell'ultima settimana del suo programma È. Argomenti trattati Antonella Clerici: 'Gli ultimi anni non sono stati facili' 'Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano' 'L'ultima puntata sarà come il Carnevale di ...Nel corso della puntata di E' sempre mezzogiorno andata in onda ieri Antonella Clerici ha rivolto un dolce pensiero e un bellissimo abbraccio a Lorenzio Biagiarelli triste per la scomparsa del suo ami ...Da Angela Frenda alla ricetta della mousse di fragole di Zia Cri nella puntata del 31 maggio 2022 di E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta dedicata a Julia Roberts perché c’è una scena iconica con le fra ...