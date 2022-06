Da dove veniamo, dove vogliamo andare. Cosa significa il 2 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il prossimo 2 giugno la Repubblica Italiana compie 76 anni. Si tratta di un’età rispettabile, anche se molti Paesi occidentali possono vantare regimi repubblicani più longevi del nostro. Come in ogni compleanno, vale la pena ricordare come eravamo il 2 giugno 1946, per apprezzare appieno come siamo oggi. La nostra repubblica è nata povera: eravamo appena usciti da una guerra persa in modo catastrofico, seguita da quasi due anni di occupazione straniera; le potenze vincitrici, nell’imminenza del referendum istituzionale, interferirono pesantemente, per influenzarne l’esito, con varie misure, tra cui il deliberato ritardo nel far rientrare i nostri numerosi prigionieri di guerra. Fatto ancora più grave, eravamo profondamente divisi, tra i fedeli a oltranza della Monarchia, gli internazionalisti di fede comunista, e chi aveva militato, in campi opposti, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il prossimo 2la Repubblica Italiana compie 76 anni. Si tratta di un’età rispettabile, anche se molti Paesi occidentali possono vantare regimi repubblicani più longevi del nostro. Come in ogni compleanno, vale la pena ricordare come eravamo il 21946, per apprezzare appieno come siamo oggi. La nostra repubblica è nata povera: eravamo appena usciti da una guerra persa in modo catastrofico, seguita da quasi due anni di occupazione straniera; le potenze vincitrici, nell’imminenza del referendum istituzionale, interferirono pesantemente, per influenzarne l’esito, con varie misure, tra cui il deliberato ritardo nel far rientrare i nostri numerosi prigionieri di guerra. Fatto ancora più grave, eravamo profondamente divisi, tra i fedeli a oltranza della Monarchia, gli internazionalisti di fede comunista, e chi aveva militato, in campi opposti, ...

