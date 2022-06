Calcio: Salernitana, Nicola 'Rinnovo? Siamo ai dettagli' (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Non ci sono problematiche. Sabatini? Fondamentale per la salvezza" SALERNO - La Salernitana è pronta a blindare il principale artefice del capolavoro salvezza. Arrivato a stagione in corso, Davide ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Non ci sono problematiche. Sabatini? Fondamentale per la salvezza" SALERNO - Laè pronta a blindare il principale artefice del capolavoro salvezza. Arrivato a stagione in corso, Davide ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Salernitana, Nicola 'Rinnovo? Siamo ai dettagli' - Toro_News : ?? | MERCATO Nel mercato di gennaio, i campani hanno provato ad aggiudicarsi il difensore granata. In estate potreb… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Pisa, anche la Salernitana si inserisce nella corsa per Lorenzo Lucca - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Pisa, anche la Salernitana si inserisce nella corsa per Lorenzo Lucca - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Pisa, anche la Salernitana si inserisce nella corsa per Lorenzo Lucca -