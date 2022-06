BMW X1 e iX1 | il Suv compatto diventa anche elettrico Informazioni

Advertising

Questo quartetto iniziale sarà immediatamente seguito dallaxDrive30 pura elettrica, nonché da una coppia di modelli ibridi plug - in e da altre due varianti a propulsione tradizionale con ...... laX1 passa un colpo di spugna e fa un discreto salto in avanti in termini di design e tecnologia. Inoltre, per la prima volta, è disponibile anche in versione elettrica. Al momento del ...SAV, ossia Sport Activity Vehicle, è il bizzarro nome commerciale che BMW da ai suoi SUV. Il più piccolo di essi, il BMW X1, si rifà completamente il look per il 2023. La presentazione di questo nuovo ...È arrivato il debutto ufficiale della nuova BMW X1, che come previsto introduce anche la variante completamente elettrica. Doppio motore, tanta potenza e coppia da vendere ...