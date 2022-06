Pubblicità

temporeggiatore : RT @Rietilife: ++Auto fuori strada e ribaltata sulla Salaria a Villa Reatina, un ferito++ - - chrdioc : ++Auto fuori strada e ribaltata sulla Salaria a Villa Reatina, un ferito++ - Rietilife : ++Auto fuori strada e ribaltata sulla Salaria a Villa Reatina, un ferito++ - - losservcom : Sul posto sono intervenuti i volontari della SVS insieme ai Vigili del Fuoco e la Polizia - PantheonVerona : Incidente questa mattina presto a San Giovanni Lupatoto. Tre persone sono rimaste bloccate all'interno di un'auto c… -

Il Notiziario

Un'si èa seguito di un incidente stradale, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.E' uscita fuori strada e si èper cause ancora in corso di accertamento. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica di rilievo per una 27enne che stava percorrendo la provinciale in direzione di Ururi quando,... Auto ribaltata a Cormano: ferita una 31enne in Statale dei Giovi Brutto incidente nella serata di ieri a Catanzaro. Un’auto si è capovolta lungo la strada, non lontano dalla Galleria Sansinato. A perdere il controllo è stata una Fiat Punto con a bordo alcune ...Auto ribaltata a Cormano nei pressi della Statale dei Giovi. Code e rallentamenti in prossimità della rotonda del centro commerciale CCC ...