Ascolti tv | La Fortuna Rai 1 | quanto ha fatto l’ultima puntata ieri 31 maggio 2022?

(Di mercoledì 1 giugno 2022)sera, martedì 31, è andata in onda la secondade La, nuova fiction di Rai 1: mahain termini ditv? Di seguito tutti i dati! Leggi anche: Uomini e Donne scelta Veronica: quando va in onda? Datatv Rai 1sera 31ha...

Pubblicità

infoitcultura : Ascolti tv 30 maggio 2022 analisi: “L’isola” domina al sud, batte “La Fortuna” e boccia Clementino. Ranucci (Delle… - DavideRTramonta : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 30 maggio 2022· L’Isola dei Famosi cresce (19.1% – 2.4 mln). La Fortuna parte dal 13.3% (2.2 mln),… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 30 maggio 2022, La Fortuna 13.3%, L’Isola dei Famosi 19.1% - glosscrown : sono super fiera e emotiva del fatto che possano parlare ad una nazione intera, che il mondo intero li ascolti ?????… - Teleblogmag : Nessun risultato particolare. Nessun boom da rilevare sia per #isola che per #lafortuna #Ascoltitv Iscriviti gratu… -

L'ultimo format che Giancarlo Magalli ha condotto - Una parola di troppo, andato in onda su Rai Due nell'autunno 2021 - non ha avuto particolareed è stato chiuso per bassi. La ...Infatti si capisce sin dai primiche Ray è stata pensata innanzitutto per suonare bene con ... scintille e transienti super rapidi, è meglio che cerchialtrove. Sonos Ray è ...Gli ascolti tv di lunedì 30 maggio 2022 premiano l’Isola dei famosi 2022: il reality show di Canale 5 conquista la prima serata con il 19.1% di share.L'Isola dei famosi stacca la concorrenza: cade Rai1 con la fiction La fortuna E' stata una sera molto importante quella di ieri lunedì 30 maggio per Ilary ...