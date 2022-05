Vertice Ue, accordo sull'embargo al petrolio russo | I leader europei pronti a offrire 9 miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina (Di martedì 31 maggio 2022) Il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema Swift della Sberbank, il principale istituto di credito russo e una 'misura salvagente' in caso di stop delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) Il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema Swifta Sberbank, il principale istituto di creditoe una 'misura salvagente' in caso di stope ...

