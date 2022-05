Uccisa con un calcio dall’ex: confermati 16 anni di carcere in Appello (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte di Assise di Appello di Napoli (quinta sezione) ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta in primo grado a Vincenzo Garzia, ritenuto colpevole dell’omicidio preterintenzionale aggravato della compagna Lucia Caiazza, la 52enne deceduta in ospedale il 14 maggio del 2020, dopo essere arrivata nel pronto soccorso in condizioni disperate e con un’emorragia interna. Secondo una perizia, fu un colpo violento all’addome, sferrato all’altezza della milza, a innescare la catena di eventi che portarono alla morte Lucia, vittima di un amore malato: Lucia, infatti, ha sempre negato le violenze, anche davanti ai medici. Giustificava quei lividi, che le figlie Sara e Rosa (difese dall’avvocato Sergio Pisani), le facevano notare, come conseguenza di una terapia farmacologica antiaggregante a cui era ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Corte di Assise didi Napoli (quinta sezione) ha confermato la condanna a 16di reclusione inflitta in primo grado a Vincenzo Garzia, ritenuto colpevole dell’omicidio preterintenzionale aggravato della compagna Lucia Caiazza, la 52enne deceduta in ospedale il 14 maggio del 2020, dopo essere arrivata nel pronto soccorso in condizioni disperate e con un’emorragia interna. Secondo una perizia, fu un colpo violento all’addome, sferrato all’altezza della milza, a innescare la catena di eventi che portarono alla morte Lucia, vittima di un amore malato: Lucia, infatti, ha sempre negato le violenze, anche davanti ai medici. Giustificava quei lividi, che le figlie Sara e Rosa (difese dall’avvocato Sergio Pisani), le facevano notare, come conseguenza di una terapia farmacologica antiaggregante a cui era ...

Pubblicità

Maurofabio31 : RT @GianlucaCastro8: Come mai, se il rapinatore che aggredisce a calci in faccia una donna, è un gambiano con precedenti si scopre solo nel… - andy43805264 : RT @GianlucaCastro8: Come mai, se il rapinatore che aggredisce a calci in faccia una donna, è un gambiano con precedenti si scopre solo nel… - itsforhys : @cardighar Ma perché dovrebbe perdonare uno che l’ha quasi uccisa solo perché sono mate??? Ovviamente lui è un uom… - AnnaOri11 : RT @GianlucaCastro8: Come mai, se il rapinatore che aggredisce a calci in faccia una donna, è un gambiano con precedenti si scopre solo nel… - leoberthi : RT @GianlucaCastro8: Come mai, se il rapinatore che aggredisce a calci in faccia una donna, è un gambiano con precedenti si scopre solo nel… -