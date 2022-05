Pubblicità

RSInews : Turchia convoca ambasciatori - teletext_ch_it : Turchia convoca ambasciatori - CanaleSassuolo : Nations League: la Turchia convoca i giocatori del Sassuolo Muldur e Ayhan -

Agenzia ANSA

Laritiene il gruppo curdo armato Pkk un'organizzazione terroristica. .Il ct della Nazionale italiana di volley femminile Davide Mazzanti ha convocato 14 giocatrici per la trasferta indi Nations League 2022 . La spedizione azzurra partirà domani, domenica 29 maggio, alla volta di Ankara , dove da campione d'Europa in carica sarà impegnata nella prima Pool della competizione ... Turchia convoca amb. Francia e Germania su proteste per Pkk - Ultima Ora "La Turchia potrebbe vedere l'ingresso di Svezia e Finlandia in modo relativamente più favorevole ma entrambi i Paesi devono soddisfare le aspettative". (ANSA) ...Il ministero degli Esteri turco ha convocato gli ambasciatori di Francia e Germania ... degli Esteri Mevlut Cavusoglu durante un'intervista con l'agenzia Anadolu.La Turchia ritiene il gruppo curdo ...