Trenitalia, parte il pacchetto estivo: dal 12 giugno 240 Frecce al giorno e più treni per l'estero (Di martedì 31 maggio 2022) A cominciare dal 12 giugno, con l'avvio dell'orario estivo, trenitalia dà il via alla trenitalia Summer Experience 2022, presentata ieri dall'ad Luigi Corradi (nella foto sotto) alla stazione Centrale di Milano. Il pacchetto estivo prevede oltre 240 Frecce al giorno, con 23 nuove fermate nelle località turistiche; 124 Intercity con 75 nuove fermate, e 6.800 collegamenti regionali con la conferma anche dei collegamenti «Link», ossia, treno più autobus oppure treno più nave. Aumentano anche i collegamenti per l'estero, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l'Austria e la Germania. Intanto, il Frecciarossa 1000, che dalla fine del 2021 ...

