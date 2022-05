Tragedia nel bed and breakfast | donna di 68 anni trovata morta in camera

Pubblicità

La vicenda ha sconvolto la città di Reutte, in Austria, dovetardo pomeriggio di lunedì si è consumata la. Il ragazzo, cittadino tedesco, è passato in macchina a casa della giovane ...caso della vecchia lira , cosi come anticipato parliamo di una moneta in circolazionecorso di tre diversi secoli che ha di fatto attraversato il paese e la sua storia tra grandia ...REUTTE - Si è buttato da un ponte, a soli 18 anni, dopo aver pugnalato al petto la propria fidanzata 17enne. La tragedia, che ha coinvolto un giovane tedesco e una ragazza austriaca, è avvenuta ieri a ...Santa Maria Capua Vetere. Tragedia sfiorata nel carcere: ustionati 2 agenti penitenziari accorsi per spegnere le fiamme appiccate in una cella.