Spiaggia di San Rossore, pulizia via mare grazie al Circolo Vela Toscana in azione (Di martedì 31 maggio 2022) Ripulita via mare la Spiaggia di San Rossore. I membri del Circolo Vela Toscana, in accordo con l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si sono ritrovati con barca e gommoni per una ... Leggi su lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) Ripulita vialadi San. I membri del, in accordo con l'Ente Parco Migliarino SanMassaciuccoli, si sono ritrovati con barca e gommoni per una ...

Pubblicità

Nazione_Pisa : Spiaggia di San Rossore, pulizia via mare grazie al Circolo Vela Toscana in azione - bartigno : Spiaggia di San Vito lo Capo e Monte Monaco - RChiovenda : RT @Michele36978655: Questa notte due mezzi pesanti hanno spianato abusivamente un lungo tratto di spiaggia a San Leone ad Agrigento. Hanno… - EdoardoQuaquini : @foisluca84 Pure toscani, peraltro (vedasi Maremma). Le spiagge belle son quelle SENZA bagni. Non quella roba indus… - cascinanotizie : Il Circolo Vela Toscana in azione con barca e gommoni #Pisa #SanRossore @ParcoSanRossore Spiaggia di San Rossore,… -