Pubblicità

Lopinionista : Smartphone, crescita del mercato anche grazie a usati e ricondizionati - CF22092013 : RT @CeotechI: Samsung guida, Xiaomi cade e realme ha una crescita fulminea #Affari #Apple #Business #Canalys #Economia #Europa #Italia #Mer… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung guida, Xiaomi cade e realme ha una crescita fulminea #Affari #Apple #Business #Canalys #Economia #Europa #Italia #Mer… - CeotechI : Samsung guida, Xiaomi cade e realme ha una crescita fulminea #Affari #Apple #Business #Canalys #Economia #Europa… - mobileworld_it : Il mercato smartphone è in calo, sorride solo Realme -

Italiaonline

... numeri che possono essere visti come un bicchiere mezzo vuoto (non c'è statanelle ...nell'economia del Paese contribuiranno stanno già dando un duro colpo al mercato locale degli. ...Gli oggetti meno riparati del nostro tempo "e tablet " stanno entrando in una nuova logica, per anni rifiutata dalle case produttrici. Case a caccia di unasmisurata, ingorda, ... Lo shopping online sta cambiando: aumentano gli acquisti da smartphone e tablet e c'è un’attenzione... Un presente profittevole, un futuro estremamente positivo: questo è ciò che emerge da Persistence Market Research in merito all’evoluzione dell’industria degli smartphone, la quale conta oltre 6 milia ...Secondo le previsioni degli analisti, Apple dovrebbe produrre quest’anno lo stesso numero di iPhone dello scorso anno, ovvero 220 milioni di unità, numeri che possono essere visti come un bicchiere me ...